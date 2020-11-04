Демонстранты перекрыли дорожное движение в Сиэтле

Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек уже задержаны, сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, в вечернее время по городу шли две группы участников акций. Одна из них начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди, передает РИА «Новости».

«Задержан один человек. Одна из группы остановилась на пересечении Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение (...) Полицейские задержали водителя, связанного с протестом. Он отделился от более крупной группы (...) и проехал через заграждение, которое сформировали сотрудники полиции Сиэтла на велосипедах. Его задержали на месте происшествия, автомобиль буксируется. Никто не пострадал», – говорится в сообщении полиции Сиэтла в Twitter.

Также правоохранители сообщили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.

Стражи порядка приказали разойтись собравшимся в районе улиц Бродвей и Пайн.

Напомним, выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).

К избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Действующий президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что собирается объявить о «большой победе».

В 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.