Трамп собрался объявить о «большой победе»

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что выступит с заявлением позже ночью и объявит о «большой победе» на выборах.

Трамп написал в Twitter, что он выступит с заявлением «сегодня позже ночью», передает РИА «Новости».

«Большая победа!», – добавил он.

Трамп также заявил, что у него якобы пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это. Президент также настаивает, что голоса нельзя отдать после закрытия участков.

При этом Twitter отметил как «сомнительный» пост Трампа о попытке украсть победу.

Ранее к избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах».

До этого сообщалось, что Трамп вырвался вперед в Пенсильвании, Огайо и Висконсине – ключевых штатах Среднего Запада. Также он перехватил лидерство в ключевой Айове.

Напомним, к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.