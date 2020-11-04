Байден выступил с обращением

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден выступил по телевидению с обращением к избирателям.

Байден заявил, что демократы «на пути к победе на выборах, но еще надо подождать», передает РИА «Новости».

«Сохраняйте веру, мы победим (на выборах)», – заявил он, выступая в Делавэре.

Он добавил, что результаты президентских выборов могут не быть известны «до утра среды или даже позднее». Байден добавил, что уверен в выигрыше в Аризоне и испытывает «хорошие чувства» относительно результатов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

«Я верю, что мы на пути к выигрышу этих выборов (...) У меня хорошее чувство относительно ситуации, в которой мы находимся», – сказал кандидат демократов.

По его словам, ни ему, ни президенту Дональду Трампу не пристало объявлять себя победителем, слово должны сказать избиратели и предстоит подсчитать бюллетени, присланные по почте.

Ранее Трамп обошел Байдена в проблемном штате Техас, а также вырвался вперед в ключевом штате Флорида.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

Напомним, к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.