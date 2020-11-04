Трамп обошел Байдена в проблемном штате Техас

После подсчета 64% голосов избирателей действующий президент США Дональд Трамп обходит Джо Байдена в ключевом штате Техас с результатом 49,4% у республиканца против 49,3% у кандидата от Демократической партии.

К 5.34 мск в ключевом штате Техас обработано 64% бюллетеней. У Трампа 49,4% голосов, у демократа Джозефа Байдена – 49,3%, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

Ранее профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник отмечал, что проигрыш Дональда Трампа в штате Техас поставит крест на перспективах республиканца переизбраться на пост президента Соединенных Штатов. При этом после подсчета 55% голосов избирателей Байден обходил действующего президента США в традиционно республиканском штате Техас с результатом 50,5% у кандидата от Демократической партии против 48,1% у республиканца.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.