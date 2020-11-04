Предсказаны последствия проигрыша Трампа в штате Техас

Проигрыш Дональда Трампа в штате Техас поставит крест на перспективах республиканца переизбраться на пост президента Соединенных Штатов, считает профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник.

После подсчета 55% голосов избирателей Джо Байден обходит действующего президента США Дональда Трампа в традиционно республиканском штате Техас с результатом 50,5% у кандидата от Демократической партии против 48,1% у республиканца, свидетельствуют данные о результатах голосования на сайте телеканала Fox News.

«Если Трамп потеряет Техас, для него все будет кончено», – сказал Кузник в эфире телеканала «Россия 24». «У Байдена больше возможностей победить. У Трампа только одна – удержать Техас и победить в Пенсильвании», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

Ранее Трамп обошел Байдена в ключевом штате Флорида после подсчета 86% голосов избирателей.

Накануне Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах, включая Флориду, Аризону, и Техас.

К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. В поселке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир на голосовании победил Байден, а Трамп одержал победу в городе Миллсфилд. Сам Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.