Стали известны результаты голосования на первых участках в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил в голосовании в деревне Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, а действующий президент Дональд Трамп одержал победу в городе Миллсфилд.

В Диксвилл-Нотч, который находится у границы между США и Канадой, за Байдена проголосовали все пять участников выборов. В этом городе ни один житель США не отдал голос нынешнему главе Белого дома, передает «Коммерсант».

При этом в соседнем городке Милсфилд действующий президент получил 16 голосов, а Байден – пять.

Первый участок на выборах президента США начал работать в поселке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир) сразу после полуночи 3 ноября (8.00 мск). Пять жителей поселка первыми голосуют на выборах с 1960 года.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что власти США готовы к возможным беспорядкам в связи с выборами в стране.

Выборы президента США пройдут 3 ноября, однако уже началось досрочное голосование. Опросы показывают, что почти половина американцев может на этих выборах проголосовать до официального дня голосования. Сам Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах страны в городе Уэст-Палм-бич во Флориде, он отдал голос за свою кандидатуру.