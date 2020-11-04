Выборы в США официально завершились закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск).

При этом ряд штатов, включая ключевую Пенсильванию, позволяют вести прием и подсчет бюллетеней на протяжении нескольких дней после официального завершения выборов, передает РИА «Новости».

Ранее к избирателям обратился кандидат в президенты Джо Байден, заявив, что демократы «на пути к победе на выборах». Действующий президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что собирается объявить о «большой победе».

Напомним, к 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории. Трамп досрочно проголосовал на выборах в городе Уэст-Палм-бич во Флориде.