Трамп заявил, что победил на выборах «с большим отрывом»

Действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он выиграл выборы главы государства.

«Я победил на этих выборах, и с большим отрывом!», – написал Трамп в своем Twitter.

Соцсеть сопроводила пост американского лидера пометкой о том, что официально итоги выборов еще не были подведены.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале отметил, что большинство сообщений Трампа в Twitter помечаются как «спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах».

«Так сейчас выглядит твиттер президента США Дональда Трампа. Д – Демократия», – сыронизировал Соловьев.

Ранее в субботу Трамп заявил, что в день выборов в Пенсильвании результаты голосования были изменены. Также в Сети распространилось видео, на которой сотрудник избиркома в городе Дэлавэр в Пенсильвании вручную заполнил бюллетень при подсчете голосов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».