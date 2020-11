Блогеров возмутило видео с заполняющим бюллетени сотрудником избиркома в США

В Сети опубликовали видеозапись, на которой сотрудник избиркома в городе Дэлавэр в Пенсильвании вручную заполнил бюллетень при подсчете голосов. Российские блогеры прокомментировали этот ролик.

«Страшно даже подумать, какой ор поднялся бы у нас при таком вот невинном казусе: подумаешь, член избирательной комиссии заполняет бюллетень своей рукой, потому что другой испортился. И пусть они нам еще раз расскажут, что не было никаких нарушений», – оценил видео журналист Максим Кононенко в своем Telegram-канале.

Видеоролик может стать камнем преткновения для пересчета голосов, поскольку Пенсильвания – это ключевой штат для кандидата от демократов Джо Байдена, уверен автор Telegram-канала «Постправда».

«Аналогичная ситуация в «колеблющемся» штате Джорджия, где Байден обогнал Трампа менее чем на 1 тыс. голосов. Подобные видео закладывают «бомбу» под американскую демократию и станут не только поводом для длительных судебных и политических споров, но и для акций протеста», – отмечается в сообщении.

Избирком Дэлавэра объяснил, что на ролике запечатлено, как сотрудник «вручную вносит голоса с поврежденных бюллетеней», которые якобы не прочитал сканер, передает RT в своем Telegram-канале. В избиркоме заверили, что рядом с сотрудником находился наблюдатель, который просто не попал в кадр.

«Слоняющегося мента вижу. Наблюдателей не вижу. Может, конечно, они, как член у комара – существуют, но их не видно», – пошутил по теме ролика Telegram-канал Fuck you That's Why.

Также видеозапись опубликовал у себя в Telegram и телеведущий Владимир Соловьев.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».