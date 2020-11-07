Трамп заявил, что выборы еще не окончены

Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа заявил, что претендент на пост главы государства от демократов Джо Байден «торопится» объявить себя президентом.

Сам Трамп объявил, что намерен отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что выборы «еще не закончились», а также подчеркнул, что его оппонент от демократов Джо Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

В субботу Трамп сообщил, что он выиграл на выборах «с большим отрывом». Заявление о победе на выборах сделал и Байден.

Трамп заявил, что в день выборов в Пенсильвании результаты голосования были изменены. Также в Сети распространилось видео, на которой сотрудник избиркома в городе Дэлавэр в Пенсильвании вручную заполнил бюллетень при подсчете голосов.