Байден добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент»

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден изменил описание своего аккаунта в Twitter, обозначив там, что теперь он является избранным главой государства.

«Избранный президент, супруг Джилл Байден, гордый отец и дед. Готов к строительству всего лучшего для американцев», – гласит описание аккаунта Байдена в Twitter.

Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. И кандидат от республиканцев Дональд Трамп и Байден считают себя победителями на выборах.