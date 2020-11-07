CNN, NBC и AP назвали победителя выборов в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил 270 голосов выборщиков, которые нужны ему для победы над конкурентом от республиканцев Дональдом Трампом, заявил телеканал CNN.

Байден выиграл в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков), таким образом, у него сейчас насчитывается 273 голоса выборщиков, у Трампа – 213, передает ТАСС со ссылкой на американский телеканал.

Между тем агентство Associated Press также прогнозирует, что Байден будет избран президентом США, сообщает РИА «Новости».

Также о победе Байдена заявил телеканал NBC со ссылкой на собственные подсчеты. Прогноз был обновлен на фоне новых данных по Пенсильвании, в которой Байден нарастил отрыв от конкурента до 31 тыс. голосов. При этом в Пенсильвании подсчет голосов еще не завершен.

По данным Fox News, кандидат от демократов на данный момент набирает 290 выборщиков против 214 у кандидата от республиканцев.

В субботу Трамп сообщил, что он выиграл на выборах «с большим отрывом». Он также заявил, что в день выборов в Пенсильвании результаты голосования были изменены. Также в Сети распространилось видео, на которой сотрудник избиркома в городе Дэлавэр в Пенсильвании вручную заполнил бюллетень при подсчете голосов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».