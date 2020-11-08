Байден решил создать группу советников по вопросам передачи власти

Кандидат президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозеф Байден в ходе выступления в Уилмингтоне в штате Делавэр объявил в эфире американских каналов о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Выходя на трибуну в Уилмингтоне, Байден несколько метров преодолел бегом. Он поприветствовал Камалу Харрис в соответствии с требованиями санитарного протокола в условиях пандемии – коснувшись соратницы внешними сторонами кистей руки. Перед началом выступления Байден снял защитную маску, передает ТАСС.

«Народ сказал свое слово, и мы добились уверенной победы на выборах. Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах – 74 млн. Я обещаю быть президентом, который не разделяет общество, а объединяет его», – заявил Байден.

«Я добивался этого поста, чтобы исцелить душу Америки, чтобы восстановить основу этой страны – ее средний класс – и сделать так, чтобы Америку снова уважали в мире, а также достичь единства в стране», – добавил Байден.

По его словам, «этим вечером весь мир наблюдает за Америкой». Он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты могут быть «ориентиром для всего мира» и «вести за собой на основе собственного примера».

«Сейчас настало время дать шанс каждому. Настало время прекратить жесткую риторику, понизить градус [политической конфронтации], услышать друг друга. Чтобы добиться прогресса, нам необходимо перестать обращаться со своими оппонентами как с врагами», – отметил Байден. «Они нам не враги. Они являются тоже американцами», – заявил демократ.

«Я понимаю ваше разочарование, – сказал Байден, обращаясь к американцам, голосовавшим на выборах за действующего президента-республиканца Дональда Трампа. – Я сам терпел поражение пару раз». «Библия учит нас, что всему свое время, есть время строить, есть время пожинать плоды, сеять и залечивать раны. Сейчас настало время исцелить Америку», – заявил политик.

В ходе выступления в Уилмингтоне Байден отметил, что возглавляемой им американской администрации предстоит «борьба с целью добиться расовой справедливости и искоренения расизма в стране». Политик констатировал, что на выборах за него активно голосовали афроамериканцы. «Вы всегда поддерживали меня, и я буду поддерживать вас», – подчеркнул он, обращаясь к темнокожим гражданам США. Байден также напомнил, что кандидат в вице-президенты США Камала Харрис станет «первой темнокожей женщиной» на этом посту. «Это должно было произойти уже давно», – заявил политик.

Говоря о ситуации с распространением коронавируса, кандидат президенты США от Демократической партии сообщил, что в понедельник назовет «имена ведущих ученых и экспертов, которые войдут в группу советников по вопросам передачи власти и помогут в разработке плана Байдена и [Камалы] Харрис [по борьбе с пандемией]», реализация которого начнется после его инаугурации 20 января 2021.

«Этот план будет базироваться на научных данных. В его основу будут заложены соучастие, сострадание и забота друг о друге. Ни одно усилие, ни одно намерение повернуть пандемию вспять не пропадет даром», – заявил политик.

Среди прочих приоритетов своей работы он отметил, что «необходимо бороться за спасение планеты, взяв климат под контроль».

Свое выступление Байден завершил отсылкой к католическому гимну «На крыльях орла». Как отметила телекомпания CNN, тем самым политик напомнил, что он второй в истории католик (после Джона Кеннеди), избранный на пост президента США.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

В субботу адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о наличии множества свидетелей нарушений на выборах. В тот же день предвыборный штаб Трампа обратился с иском в суд Аризоны в связи с игнорированием выбора избирателей при машинной обработке бюллетеней. В пятницу о пересчете голосов объявили власти Джорджии. В штабе Трампа также усомнились в результатах подсчета голосов в Мичигане и Филадельфии.

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