В Джорджии объявили о пересчете голосов на выборах президента США

В штате Джорджия планируется провести пересчет голосов, заявил Госсекретарь Джорджии Брэд Раффеншпергер.

«Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около 5 млн бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч... По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет», – сказал Раффеншпергер, передает РИА «Новости».

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Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

В среду штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия и пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию с командой юристов. По его словам, выявлены «массовые нарушения».

В четверг в штабе Джозефа Байдена заявили, что демократ одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.