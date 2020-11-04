Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в Мичигане и Филадельфии

Штаб Дональда Трампа, претендующего на переизбрание президентом США, подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что направляется в Филадельфию (штат Пенсильвания) из-за «массовых нарушений» на выборах.

Менеджер штаба Трампа Билл Степиен сообщил, что подан иск «в суд в Мичигане». Команда Трампа требует «приостановить подсчет до того», как ей «будет предоставлен значительный доступ». Кроме того, штаб требует «изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны», пока у команды Трампа «не было доступа». В Мичигане с его 16 выборщиками лидирует демократ Джо Байден, его выигрыш в штате может означать крушение надежд Трампа на переизбрание, передает РИА «Новости».

Трамп при этом подозревает, что в Мичигане «нашли теперь бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат США замечательного молодого человека Джона Джеймса» – кандидата от Республиканской партии. Согласно подсчетам Fox News, Джеймс набирает 49,17% голосов, а Гари Питерс от демократов – 48,98%. Трамп заявил: «Какой ужас происходит!».

Джулиани сообщил, что находится «по дороге в Филадельфию с командой юристов». По его словам, выявлены «массовые нарушения». Трамп сообщил, что одерживает «большую победу в Пенсильвании, но госсекретарь Пенсильвании только что объявил, что осталось «подсчитать миллионы голосов». Сейчас Трамп лидирует в Филадельфии с 53,4% голосов против 45,4% у Байдена, однако в этом штате подсчитано лишь 64% голосов. Трампу необходимо выиграть в Пенсильвании, для Байдена победа там не обязательна, если он удержит лидерство в Висконсине, Мичигане и Неваде.

Трамп заявил, что демократы «находят голоса за Байдена везде – в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане». По его словам, это «очень плохо» для США. Он подчеркнул, что демократы «усердно работают над тем, чтобы преимущество» республиканцев «в 500 тыс. голосов в Пенсильвании как можно скорее исчезло». Похожие процессы, как заявил Трамп, наблюдаются «в Мичигане и в других» штатах. Twitter пометил публикацию Трампа о голосах в Пенсильвании предупреждением о возможном содержании в ней спорной информации.

Глава избиркома штата Висконсин, где штаб Трампа требует пересчета, Меган Вулф, заявила, что «выборы проходили четко». Она сказала каналу CNN: «Избиратели должны быть уверены в процедурах, которым мы следовали, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан». По ее словам, сейчас идет «работа с чиновниками на местах, чтобы убедиться» в готовности на случай, «если будет затребован пересчет». Крайний срок, когда процедура должна быть завершена, это 1 декабря, так как в декабре должно состояться голосование выборщиков.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

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Напомним, в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги подведут не сразу – их придется ждать до трех дней. Пока что в результат не заложено почтовое голосование «досрочников», а их там особенно много. Это открывает пространство для многочисленных спекуляций, юридических баталий и даже для революционного сценария. Трамп неоднократно заявлял, что массовое почтовое голосование ввели только для того, чтобы украсть у него победу и фальсифицировать результаты в пользу Байдена.