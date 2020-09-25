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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:38  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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США репетируют новую «цветную революцию» на себе

Власти либеральных городов открыто опекают погромщиков Marcio Jose Sanchez/АР/ТАСС
В США возобновились массовые протесты с поджогами, погромами и уличными боями. Происходящее имеет признаки спланированных действий и будто бы организовывалось по методичке «цветных революций» – той самой, которую привыкли разоблачать на пространстве от Венесуэлы до Белоруссии. Единственный вопрос, возникающий в связи с этим: кто «дергает за ниточки» на сей раз, ведь дело происходит в самой Америке? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

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    США репетируют новую «цветную революцию» на себе

    Власти либеральных городов открыто опекают погромщиков    25 сентября 2020, 08:26
    Фото: Marcio Jose Sanchez/АР/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В США возобновились массовые протесты с поджогами, погромами и уличными боями. Происходящее имеет признаки спланированных действий и будто бы организовывалось по методичке «цветных революций» – той самой, которую привыкли разоблачать на пространстве от Венесуэлы до Белоруссии. Единственный вопрос, возникающий в связи с этим: кто «дергает за ниточки» на сей раз, ведь дело происходит в самой Америке?

    Так называемые цветные революции, прокатившиеся по зоне влияния бывшего СССР в нулевых, нанесли серьезную травму российскому политическому классу и оставили после себя многочисленный сетевой фольклор. Впоследствии это понятие разрасталось и утратило первоначальный смысл – смену власти за счет давления улицы, произошедшую без человеческих жертв.

    «Цветными революциями» или попытками оных стали называть любые разногласия между правительством и многотысячными площадями, в любом регионе и при любом количестве жертв, хотя это естественные проявления политики, переиздающиеся человечеством на протяжении тысячелетий.

    Единственное, что объединяло очень разные события от Венесуэлы до Киргизии и от Сербии до Гонконга, более того, являлось обязательным признаком именно «цветной», а не какой-то еще революции, была поддержка восставших площадей со стороны Вашингтона. Это породило не то чтобы смешной, но популярный в среде российских политологов анекдот:

    – Почему «цветная революция» никогда не произойдет в США? – Потому что в США нет американского посольства.

    Этой весной этот анекдот окончательно потерял актуальность, поскольку в США началась во всех смыслах цветная революция, поддержанная значительной частью политической элиты.

    Протестные выступления чернокожих имеют под собой серьезные моральные, исторические и экономические основания (об этом газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее). Но быстро переросли в откровенный экстремизм с погромами и мародерством благодаря тому, что к ним с удовольствием присоединились и обычные уличные банды, и радикальные левые активисты, так называемая антифа.

    К лету от общенационального пожара остались только отдельные очаги, но теперь массовый бунт может повториться вновь, более того, он уже повторился, просто в несоизмеримо меньшем масштабе. Центром новых протестов стал 700-тысячный Луисвилл (штат Кентукки). Поводом к оным – решение суда, постановившего, что полицейских не будут судить за убийство чернокожей Бреоны Тейлор, стражи закона отделаются обвинениями в халатности.

    Тейлор застрелили в собственном доме – случайно. Во время проведения там обыска ее парень вытащил пистолет, между ним и полицией завязалась перестрелка, несчастная погибла от шальной пули.  

    В общем, повод столь же неоднозначный, как и герой весеннего бунта Джордж Флойд. Но интереснее другое: беспорядки, сопровождавшиеся поджогами полицейских участков и разграблением магазинов, начались будто по щелчку – заранее заготовленные транспаранты, маски и щиты организованно подвозились на грузовиках.

    Тут нужно понимать, что в особо либеральных городах, включая мегаполисы, уличный бунт еще весной был взят под опеку местными властями – представителями Демократической партии. Полицию ограничивали в применении силы, коммунальным службам запрещали разбирать баррикады, всех недовольных погромами клеймили как расистов или просто замалчивали их недовольство, а заодно и сами погромы.

    В какой-то момент в этом начали подозревать политический заговор демократов и ориентированных на них СМИ. Впрочем, как говорят в России, грешно подозревать, когда вполне уверен.

    Другое дело, что заговор подразумевает цель, а цели и мотивы бонз Демократической партии неочевидны. Происходящее вредит им самим как на политическом, так и на личном уровне.

    Например, в Портленде (штат Орегон), где праздник непослушания вяло продолжается уже четыре месяца (дату в сто дней антифа отметила серией праздничных поджогов), протестующие вынудили мэра Теда Уиллера покинуть собственный дом и укрыться от них где-то в пригороде. Того самого мэра, который их оберегал и продолжает оберегать от национальной гвардии – Трамп готов прислать ее в город по первой же просьбе.

    Это пример скорее комичный, а страшная правда в том, что богатство и преуспевание американского города напрямую зависит от богатства и преуспевания его жителей – налогоплательщиков. Непосредственный ущерб, нанесенный погромщиками зданиям и магазинам, это еще не кризис. Кризис в том, что отданные на откуп протестующим населенные пункты перестают быть пригодны для комфортной жизни, вследствие чего из них начинается исход богачей и среднего класса, сиречь основных налогоплательщиков.

    В результате их миграции в бюджете тех управляемых демократами городов, где протесты затянулись, образовались огромные дыры, а самая большая из них – в бюджете Нью-Йорка. Мстительный Трамп воспользовался этим кризисом и поставил условие: федеральные средства не будут ссужаться тем городским правительствам, которые отказались от силового разгона насильственных акций и поощряли антифа.

    Пока в черном списке четыре города: все те же Нью-Йорк и Портленд, Сиэтл, где около месяца существовала сепаратистская коммуна антифа, а также столичный Вашингтон, населенный преимущественно чернокожими и ненавидящими Трампа чиновниками.

    В совокупности это играет не только против местных властей, чьи рейтинги теперь обрушаются, но и против Демократической партии в целом, отказавшейся осуждать (в ее терминологии) «мирные антирасистские демонстрации». На первом этапе эти демонстрации тянули Трампа вниз (потому что «главный расист» и потому что «развел бардак»), но теперь тенденция обратная – действующий президент почти догнал по популярности кандидата от демократов Джо Байдена, выставив его как союзника антифа, при котором Америка окончательно погрузится в хаос.

    То есть заговор демократов не только разрушает американские города, но и работает на их главного врага – Трампа. При этом их странную тактику невозможно объяснить идеологической солидарностью с антифа. И Байден, и Хиллари Клинтон, и даже мэр Уиллер относятся к умеренному крылу партии, а в колеса ультралевых – любимцев бунтующей улицы (например, Берни Сандерса и Александрии Окасио-Кортес) – руководство демократов вставляло и вставляет палки, понимая, что социалистические закидоны отпугнут спонсоров с Уолл-стрит.

    Если бы речь шла об Украине, можно было бы уверенно заявить, что ее политики в очередной раз перехитрили сами себя, совершили массовое самоубийство и подтолкнули свою страну к пропасти – там подобное происходит регулярно. Но речь идет об Америке с ее лучшим в мире штатом специалистов по политтехнологиям, обкатанным как внутри страны, так и далеко за ее пределами – на «цветных революциях» в том числе.

    Предположив, что настоящая цель Демократической партии – насильственный захват власти, легко найти объяснение всем странностям в ее поведении, описанным выше. Антифа и прочие уличные активисты – это та «пехота», которая должна выйти на улицы после выборов 3 ноября, свергнуть «расиста» Трампа и привести к власти стоящих за Байденом людей вне зависимости от результатов этих самых выборов.

    Как известно, при «цветных революциях» протестуют не против результатов выборов, а против фальсификаций на выборах – реальных или мнимых. В Америке повод к этому будет – и его обеспечили все те же демократы. Во многих штатах, где они сейчас у власти, волеизъявление будет происходить в «карантинном» режиме – с применением массовой почтовой отправки бюллетеней. Американцы и раньше голосовали по почте, но только те, кто сам изъявлял к тому желание, теперь же бланки для голосования будут рассылать домохозяйствам по умолчанию – просил ты этого или не просил.

    Как следствие, грядущие выборы неизбежно станут одними из самых скандальных и грязных в истории США. На них прогнозируются невиданные прежде махинации: неиспользованные бланки для голосования можно будет найти в каждой второй урне и использовать по своему усмотрению.

    «Необходимо быть уверенными в честности выборов, но я в этом не уверен», – заявил накануне сам Трамп. Он категорически против подобной практики, но решение в данном случае не за ним, а за властями на местах.

    Все это даст либералам возможность не только подыграть Байдену, которого демократический электорат воспринимает без всякого энтузиазма, но и затянуть процесс подсчета голосов в колеблющихся штатах, где победитель заранее неизвестен и разрыв между кандидатами будет исчисляться несколькими тысячами голосов (например, в Пенсильвании и Мичигане). За это время в спорные регионы можно подтянуть массовку из антифа и прочих активистов, а потом должно случиться примерно то же, что ранее уже случалось в Грузии, на Украине etc.

    Это отнюдь не теория заговора и не приступ конспирологии. Например, Хиллари Клинтон в одном из недавних интервью прямо заявила, что Байден не должен признавать своего поражения от Трампа ни при каких обстоятельствах. А либеральные СМИ уже сейчас внушают избирателям строгую установку: действующий президент настолько ненавидим народом (особенно «цветной» его частью), что переизбрание неизбежно приведет к уличным боям и партизанской войне.

    Другими словами, американцев шантажируют бунтом антифа, предотвратить который сможет только победа Байдена с внушительным отрывом.

    Вряд ли этот бунт приведет к штурму Белого дома, но может привести к политическому кризису неописуемого размаха, единственным выходом из которого станет или бойня с участием армии, или отставка Трампа – иначе натравленную на него толпу утихомирить не получится.

    Эта подлая игра стоит свеч, и ведется уже во многом открыто. Помешать ей могут только два обстоятельства. Первое – победа в колеблющихся штатах с существенным отрывом не Байдена, а Трампа (что возможно, учитывая, что кандидат от демократов, мягко выражаясь, немного «не в себе») Второе – ситуация примет такой оборот, когда последнее слово останется за всесильным Верховным судом США (в силу удачного для Трампа стечения печальных обстоятельств в нем будут преобладать консерваторы).

    Во что все это выльется – в «цветную революцию» или только в попытку оной, нам еще предстоит узнать, но либо то, либо другое. И в любом случае произошедшее ослабит Соединенные Штаты, поставит их перед тяжелыми испытаниями и ввергнет в суровый кризис.

    А мы вольны воспринимать произошедшее как акт высшей справедливости в отношении страны, чья игра в «цветные революции» за пределами своих границ прежде приносила кризисы совсем другим государствам.

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