Трамп усомнился в честности предстоящих выборов президента США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что сомневается в честности предстоящих выборов президента США.

Он призвал «быть очень осторожными с голосованием по почте». По его словам, «необходимо быть уверенными в честности выборов».

«Но я не уверен», – приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что «не знает, как это может быть (честным), учитывая всю ситуацию с непрошеными бюллетенями, миллионы бюллетеней были разосланы». Он отметил, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон призвала «Байдена не принимать результатов голосования ни при каких обстоятельствах».

Обращаясь к сотрудникам СМИ, Трамп сказал: «Почему вы не спрашиваете их, а только меня?».

Напомним, Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США после выборов.

Белый дом заявил, что Трамп признает результаты «свободных и справедливых» выборов.

Президент США считает, что американцы никогда не получат точных результатов голосования из-за рассылки избирателям бюллетеней по почте.

Клинтон призвала своего соратника по партии Джо Байдена не признавать поражения на президентских выборах «ни при каких обстоятельствах».

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