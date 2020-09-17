Трамп объяснил, почему американцы никогда не знают точных результатов выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы никогда не получат точных результатов голосования на президентских выборах в США в 2020 году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой.

Трамп написал в Twitter, что «из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться «избирателям» или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, чего некоторые и добиваются», передает РИА «Новости».

Американский лидер вновь призвал «пока не поздно» прекратить ситуацию с рассылкой бюллетеней и идти голосовать как раньше на избирательных участках.

Напомним, в США идет полемика вокруг предстоящих выборов. Трамп надеется переизбраться на второй срок и критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов.

Демократы, в свою очередь, подозревают главу Белого дома в том, что он саботирует работу почтового ведомства и специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования.

3 ноября Трамп будет бороться за пост президента с кандидатом от демократов Джо Байденом. Опрос New York Times и компании Siena в Нью-Гемпшире, проведенный 8–10 сентября среди 814 человек, показал отрыв Байдена всего на 3%. При этом днем ранее опрос Rasmussen Reports показал лидерство Трампа на 2% в Северной Каролине.

В Республиканской партии США усомнились в способности 77-летнего Байдена дожить до инаугурации в случае его победы на выборах.