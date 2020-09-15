Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...
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Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики

    15 сентября 2020, 16:59

    Текст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден должен сдать тест на наркотики, сообщил во вторник действующий президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

    «Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», – передает РИА «Новости» его слова.

    Он добавил, что на дебатах в ходе праймериз Байден, по его мнению, неожиданно стал выступать лучше.

    «Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит. И такое делать нельзя», – добавил Трамп.

    Кроме того, Трамп посчитал, что Россия может хотеть победы Байдена на предстоящих выборах.

    «Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден. Никто кроме меня не вел такую политику в отношении России, никто. Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил. Мы стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам и теперь совершенно не зависим от импорта энергоносителей», – передает ТАСС его заявление.

    Глава США также добавил, что «Обама поставлял [Украине] подушки, а я дал им противотанковые средства, и это большая разница в подходах к Украине».

    «Поэтому я думаю, что Россия также хотела бы этого, но подождем до выборов», – отметил он.

    При этом затронув вопрос о климатических изменениях в мире, Трамп назвал Россию в числе стран, которые «не предпринимают достаточных мер».

    «Есть много стран, крупных стран, которые не делают того, что должны бы делать. Китайцы выбрасывают в атмосферу огромное количество загрязняющих веществ, и Россия, между прочим, делает то же самое, а также Индия», – сказал он.

    Ранее Трамп заявил о плохом состоянии Байдена и обвинил его в краже экономической программы.

    Опрос New York Times и компании Siena в Нью-Гемпшире, проведенный 8–10 сентября среди 814 человек, показал отрыв Байдена всего на 3%. Днем ранее опрос Rasmussen Reports, проведенный 7–8 сентября среди 1 тыс. избирателей, показал лидерство Трампа на 2% в Северной Каролине.

    Выборы в США пройдут 3 ноября.

    Напомним, в Республиканской партии США усомнились в способности 77-летнего Байдена дожить до инаугурации в случае его победы на выборах.

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