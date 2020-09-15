Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден должен сдать тест на наркотики, сообщил во вторник действующий президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики. Он принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это 15 чашек кофе», – передает РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что на дебатах в ходе праймериз Байден, по его мнению, неожиданно стал выступать лучше.

«Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит. И такое делать нельзя», – добавил Трамп.

Кроме того, Трамп посчитал, что Россия может хотеть победы Байдена на предстоящих выборах.

«Россия, возможно, хочет, чтобы был избран Байден. Никто кроме меня не вел такую политику в отношении России, никто. Это и газопровод, и укрепление вооруженных сил. Мы стали крупнейшей в мире страной по энергоресурсам и теперь совершенно не зависим от импорта энергоносителей», – передает ТАСС его заявление.

Глава США также добавил, что «Обама поставлял [Украине] подушки, а я дал им противотанковые средства, и это большая разница в подходах к Украине».

«Поэтому я думаю, что Россия также хотела бы этого, но подождем до выборов», – отметил он.

При этом затронув вопрос о климатических изменениях в мире, Трамп назвал Россию в числе стран, которые «не предпринимают достаточных мер».

«Есть много стран, крупных стран, которые не делают того, что должны бы делать. Китайцы выбрасывают в атмосферу огромное количество загрязняющих веществ, и Россия, между прочим, делает то же самое, а также Индия», – сказал он.

Ранее Трамп заявил о плохом состоянии Байдена и обвинил его в краже экономической программы.

Опрос New York Times и компании Siena в Нью-Гемпшире, проведенный 8–10 сентября среди 814 человек, показал отрыв Байдена всего на 3%. Днем ранее опрос Rasmussen Reports, проведенный 7–8 сентября среди 1 тыс. избирателей, показал лидерство Трампа на 2% в Северной Каролине.

Выборы в США пройдут 3 ноября.

Напомним, в Республиканской партии США усомнились в способности 77-летнего Байдена дожить до инаугурации в случае его победы на выборах.

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