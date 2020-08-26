В США усомнились в способности Байдена дожить до инаугурации

Если 77-летний Джозеф Байден и победит на выборах президента США, он может не дожить до инаугурации, заявил вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест.

Форест является членом Республиканской партии США, а Байден – демократ, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Сейчас Северную Каролину возглавляет представитель Демократической партии Рой Купер, Форест борется за пост губернатора.

«Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов?» – заявил Форест на встрече с избирателями.

По его словам, «Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января», дня инаугурации, в связи с чем «есть хорошие шансы на то, что президентом может быть Камала Харрис».

«Это не смешно», – заявил Форест, назвав Харрис «самым левацким кандидатом» в истории США.

Форест заявил, что речь Байдена на общенациональном съезде демократов – это «та же самая речь, с которой он выступил в 2008 году», у Байдена «нет никакого нового материала».

«Если бы Джо Байден был в состоянии улучшить Соединенные Штаты, неужели бы он этого не сделал за последние 50 лет?!» – сказал Форест, призвав «отправить Джо на покой».

Washington Post отметила, что в схожем ключе высказывалась и Мерседес Шлапп – старший советник избирательного штаба кандидата в президенты США от республиканцев 74-летнего Дональда Трампа. Как заявила Шлапп, Харрис «знает, что станет президентом, вероятно, через полгода, если изберут» Байдена.