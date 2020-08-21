Байден обещал «не закрывать глаза на российские награды за головы» американцев

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 07:25  |  vz.ru
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Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
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Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Байден обещал «не закрывать глаза на российские награды за головы» американцев

       21 августа 2020, 06:55
    Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью.

    В эфире виртуального съезда демократов Байден заявил, что «горд быть демократом» и что для него «большая честь принять эту номинацию в президенты США», передает РИА «Новости».

    Он обещал «поддерживать союзников и друзей» США, а также «ясно дать понять противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли».

    «При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат», – сказал он.

    Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявляли, что у них нет доказательств информации о «сговоре» России с боевиками.

    Байден заявил, что «не потерпит иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие – голосование».

    «Дайте людям свет – и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени», – заявил он, добавив, что «нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени».

    Байден заявил, что в случае победы на выборах будет «извлекать» из американцев «только хорошее, а не плохое», сейчас же в США «слишком много агрессии, страха, разделения». Байден обещал быть «союзником света, а не тьмы». Он заявил, что для жителей США пришло время «объединиться» и «преодолеть эту эпоху тьмы».

    По его словам, США столкнулись с четырьмя «историческими» кризисами: пандемией, экономическим спадом, расизмом и угрозой изменения климата. США переживают самые «сложные времена из тех, которые когда-либо переживала Америка».

    Как заявил Байден, если «нынешний обитатель Белого дома получит еще четыре года президентства, то он будет делать то, что делал последние четыре года».

    «Президент не берет на себя никакой ответственности, отказывается быть лидером, винит во всем других», – сказал Байден, добавив, что действующий глава американского государства Дональд Трамп провоцирует «разделение и ненависть».

    «Как президент, я возьму под контроль вирус, который забрал столько жизней, потому что наш нынешний президент не сделал этого с самого начала», – заявил Байден, посетовав, что у США все еще нет плана борьбы против коронавируса. 

    «А у меня есть», – подчеркнул он, пояснив, что «начиная с марта, создавал национальную стратегию» по борьбе с коронавирусом.

    В США, по его словам, «развернут систему тестирования с получением немедленных результатов тестов», будут «сами производить оборудование и защитные материалы, которые нужны здесь, в Америке, чтобы больше не пришлось просить о помощи у Китая или других иностранных государств».

    Байден подчеркнул, что частью его плана также является снабжение школ всем необходимым. На «национальном уровне будет закреплена обязанность носить маски, и не как бремя, а как патриотическое обязательство по защите друг друга».

    Он подчеркнул, что Трамп «не справляется». В США ситуация хуже, чем в остальном мире, но Трамп «продолжает ждать чуда».

    «У меня есть для него новости: чудес не бывает», – заявил Байден.

    Напомним, Байден был утвержден кандидатом в президенты США. Сенатор Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты.


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