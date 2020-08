Демократическая партия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты Байден обещал «не закрывать глаза на российские награды за головы» американцев 21 августа 2020, 06:55

Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты США от Демократической партии и выступил с программной речью. В эфире виртуального съезда демократов Байден заявил, что «горд быть демократом» и что для него «большая честь принять эту номинацию в президенты США», передает РИА «Новости». Он обещал «поддерживать союзников и друзей» США, а также «ясно дать понять противникам, что дни заигрывания с диктаторами прошли». «При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские награды за головы американских солдат», – сказал он. Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Пентагоне заявляли, что у них нет доказательств информации о «сговоре» России с боевиками. Байден заявил, что «не потерпит иностранного вмешательства в наиболее священное демократическое действие – голосование». «Дайте людям свет – и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени», – заявил он, добавив, что «нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени». Байден заявил, что в случае победы на выборах будет «извлекать» из американцев «только хорошее, а не плохое», сейчас же в США «слишком много агрессии, страха, разделения». Байден обещал быть «союзником света, а не тьмы». Он заявил, что для жителей США пришло время «объединиться» и «преодолеть эту эпоху тьмы». По его словам, США столкнулись с четырьмя «историческими» кризисами: пандемией, экономическим спадом, расизмом и угрозой изменения климата. США переживают самые «сложные времена из тех, которые когда-либо переживала Америка». Как заявил Байден, если «нынешний обитатель Белого дома получит еще четыре года президентства, то он будет делать то, что делал последние четыре года». «Президент не берет на себя никакой ответственности, отказывается быть лидером, винит во всем других», – сказал Байден, добавив, что действующий глава американского государства Дональд Трамп провоцирует «разделение и ненависть». «Как президент, я возьму под контроль вирус, который забрал столько жизней, потому что наш нынешний президент не сделал этого с самого начала», – заявил Байден, посетовав, что у США все еще нет плана борьбы против коронавируса. «А у меня есть», – подчеркнул он, пояснив, что «начиная с марта, создавал национальную стратегию» по борьбе с коронавирусом. В США, по его словам, «развернут систему тестирования с получением немедленных результатов тестов», будут «сами производить оборудование и защитные материалы, которые нужны здесь, в Америке, чтобы больше не пришлось просить о помощи у Китая или других иностранных государств». Байден подчеркнул, что частью его плана также является снабжение школ всем необходимым. На «национальном уровне будет закреплена обязанность носить маски, и не как бремя, а как патриотическое обязательство по защите друг друга». Он подчеркнул, что Трамп «не справляется». В США ситуация хуже, чем в остальном мире, но Трамп «продолжает ждать чуда». «У меня есть для него новости: чудес не бывает», – заявил Байден. Напомним, Байден был утвержден кандидатом в президенты США. Сенатор Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях