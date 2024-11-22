  • Новость часаЯпония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»
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    «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО
    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске
    В Британии усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня

    Журналист Лайонс сообщил о панике в Киеве из-за угрозы ударов России

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России,

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля. Участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу.

    Как пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер, применение Украиной британских ракет Storm Shadow для удара по российской территории вызвало серьезную тревогу в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости». Гловер выразил озабоченность возможным ядерным ответом Москвы и отметил, что Британия, в отличие от Израиля, не имеет средств для сбития такой ракеты.

    Дополнительную обеспокоенность вызывает информация агентства Bloomberg о том, что украинские вооруженные силы впервые применили ракеты Storm Shadow для атаки на Россию. Ранее Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны условия перехода к использованию ядерного оружия, среди которых указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности. F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км, и, по словам генерал-майора авиации Владимира Попова, применение истребителя будет преимущественно на малых высотах.

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    20 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем

    Херш: Израиль может аннексировать Западный берег Иордана через две недели

    Херш назвал сроки аннексии Западного берега Израилем
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильское руководство готовится аннексировать Западный берег реки Иордан в ближайшие две недели, что, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, может стать важным шагом в изменении региональной политики.

    Как пишет ТАСС, в своей статье на платформе Substack Херш отметил, что эта аннексия поддерживается религиозными правыми, доминирующими в израильском правительстве. Они считают, что контроль над Газой и Западным берегом является основным требованием их политики.

    По данным Херша, израильское руководство надеется, что аннексия положит конец обсуждениям о мирном сосуществовании двух государств и возможно убедит арабские страны пересмотреть вопрос о финансировании реконструкции Газы. Он также указал на усиливающееся давление на палестинцев со стороны израильской полиции и поселенцев.

    На прошлой неделе Ведант Пател из Госдепартамента США заявил, что высказывания министра Смотрича о подготовке к аннексии в 2025 году противоречат двухгосударственному решению. Смотрич ранее заявил о начале подготовки к аннексии в связи с возможной победой Трампа в США.

    В 2020 году Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта на основе взаимного признания двух государств. Однако резолюция СБ ООН 2334 требовала прекращения израильской поселенческой деятельности, что Израиль не выполнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль ввел на территорию Ливана тяжелую артиллерию, перебросив артиллерийские части 36-й дивизии для поддержки штурма второй линии обороны «Хезболлы».

    Израильский беспилотник нанес удар по ливанским военнослужащим в Хасбайе, в результате которого трое погибли, а пятеро сирийцев были ранены. Кроме того, израильская боевая авиация атаковала здание в центре Бейрута, где находится офис Сирийской социальной националистической партии.

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    20 ноября 2024, 10:02 • Новости дня
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    @ Silvia Izquierdo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН, пишет Le Monde. Заявление Макрона было сделано на фоне украинских ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    По данным Le Monde, Макрон подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН и выразил надежду на снижение напряженности в регионе, передает «Газета.Ru».

    В частности, Макрон обратился к президенту Владимиру Путину, призвав его «к здравому смыслу и выполнению своих обязанностей по снижению напряженности».

    Макрон добавил, что международное сообщество должно работать вместе для достижения устойчивого мира в регионе.

    Накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Во вторник Министерство обороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

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    19 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    Пьяные украинские вертолетчики нарушили режим пребывания миссии ООН в ЦАР
    @ Frank May/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники компании «Украинские вертолеты» были замечены в нарушении режима пребывания в Центрально-Африканской Республике, находясь в одном из увеселительных заведений Банги в состоянии алкогольного опьянения.

    Украинские подрядчики компании «Украинские вертолеты», работающие в миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), нарушили установленный режим пребывания в стране, передает ТАСС.

    Сотрудники были замечены в увеселительном заведении Sango в Банги в ночное время, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. На видеозаписи, находящейся в распоряжении агентства, видно, что они общались на суржике, что подтверждает их украинское происхождение.

    По словам представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), сотрудникам Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) запрещено покидать гарнизон в вечернее время по соображениям безопасности. Однако нарушение этого запрета, по мнению СОМБ, стало возможным из-за продления мандата миссии, что дало сотрудникам МИНУСКА больше свободы действий.

    МИНУСКА заключила контракт с украинской компанией «Украинские вертолеты» на период с 1 октября 2024 года по 20 июня 2025 года. Контракт на сумму 4,45 млн долларов подразумевает выполнение перевозок внутри ЦАР. В СОМБ заявили о наличии большого количества субподрядчиков, среди которых и украинская компания, что может способствовать таким нарушениям.

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    19 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам

    Министр обороны ФРГ Писториус заявил о паритете Украины и России по снарядам

    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в Брюсселе, что Украина приблизилась к паритету с Россией по количеству артиллерийских снарядов благодаря почти полной доставке обещанных ЕС одного миллиона снарядов.

    Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов, сообщает ТАСС. Он отметил, что «1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину».

    По словам Писториуса, несколько месяцев назад соотношение запасов артиллерийских снарядов было в пользу России. Теперь, как заявляет министр, «почти достигнут паритет. Это означает, что Украина имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине, а также сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    20 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии
    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мировое большинство наблюдает за коллапсом западной идеологии двуличия и манипуляций, который невозможно скрыть, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила о чудовищном крахе западной идеологии, который, по ее словам, невозможно скрыть, передает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что мировое большинство уже увидело этот коллапс, а западные страны могут скрыть его только от своих граждан благодаря контролю над СМИ.

    Захарова добавила, что страны, не блокирующие альтернативные мнения, осознали, что западные эксперименты привели к трагическим последствиям.

    Представитель МИД также заявила, что Запад продолжает свои действия «до последнего украинца» и до разрушения украинской государственности, демонстрируя отсутствие тормозов.

    По ее мнению, западная идеология изначально была «гнилой», а ее приверженцы – «люди с расколотым сознанием и чудовищной философией разрушения».

    Дипломат отметила, что Запад не может признать своего поражения, так как привык к двуличию. Она подчеркнула, что западные страны действуют по шаблону, как это было во Вторую мировую войну, выбирая победителей и быстро меняя стороны.

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    19 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Войска получили партию ракет «Искандер» и боеприпасов «Краснополь»

    Ростех поставил ВС России ракеты для ОТРК «Искандер» и снаряды «Краснополь»

    Войска получили партию ракет «Искандер» и боеприпасов «Краснополь»
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» в преддверии Дня ракетных войск поставил в войска партию ракет «Искандер» и боеприпасов «Краснополь» в рамках госзаказа.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, сообщил о поставке в российские войска партии ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2», передает ТАСС. Это произошло накануне Дня ракетных войск и артиллерии, который празднуется в России 19 ноября.

    В сообщении холдинга отмечается, что усилия сотрудников направлены на обеспечение воинов высокоточным оружием в рамках государственного оборонного заказа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска партию БТР-МДМ «Ракушка-М», оснащенных современными системами защиты и подавления дронов, в рамках гособоронзаказа, а также предоставил государственному заказчику новую партию БМД-4М и БМП-3 с дополнительной защитой.

    Ранее холдинг досрочно поставил в войска России партию ракет для беспилотников Х-БПЛА и комплексы «Верба» вместе со средствами автоматизации управления огнем.

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    20 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Концерн «Калашников» завершил поставку обновленного АК-12 в войска

    Концерн «Калашников» завершил отгрузку всех АК-12 по контракту 2023 года

    Концерн «Калашников» завершил поставку обновленного АК-12 в войска
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» успешно выполнил контрактные обязательства, завершив поставку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщила пресс-служба компании.

    Концерн «Калашников» завершил отгрузку автоматов АК-12 образца 2023 года в войска, сообщает ТАСС.

    Все обязательства по контракту этого года выполнены в полном объеме и в срок, подтвердили в пресс-службе концерна. Поставка автоматов осуществлена основному заказчику в рамках запланированных обязательств на 2024 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил внести изменения в автомат АК-12 по итогам применения в специальной военной операции (СВО). Первая партия доработанных с опытом СВО автоматов АК-12 поставлена в войска, что стало важным этапом в модернизации вооружения. Автомат АК-12 также приняли на вооружение Росгвардии, что подчеркивает его важность и востребованность в современных условиях.

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    19 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 6,5 млрд евро остаются заблокированы в Европейском фонде мира, что создает проблемы с компенсацией странам ЕС за поставленное оружие для Украины, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Боррель отметил, что решения этой проблемы пока нет, передает ТАСС. Он подчеркнул важность разблокировки средств, так как они предназначены для поддержки и усиления оборонных усилий стран Евросоюза. По словам политика, блокировка средств создает дополнительные трудности в предоставлении необходимой помощи Украине и влияет на способность ЕС выполнять свои обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето. Это вето связано с тем, что в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Венгрия в ответ на это пригрозила продолжить блокировку помощи Киеву из Фонда мира ЕС. Несмотря на заблокированные средства, Киев продолжит получать оружие, так как эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения.


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    19 ноября 2024, 09:46 • Новости дня
    NYT: Удары вглубь России не изменят конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине, сообщила The New York Times.

    Американские чиновники и военные аналитики заявили изданию, что решение Вашингтона по ударам вглубь России не окажет долгосрочного влияния на ход конфликта на Украине, однако поможет ВСУ в «краткосрочной перспективе», передает ТАСС.

    Издание пишет, что вооруженные силы Украины располагают ограниченным запасом ракет ATACMS, выпуск которых по России не изменит ход конфликта.

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    Ранее СМИ писали, что президент США Джозеф Байден санкционировал удары американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что США сняли ограничения на использование ракет на расстояние до 300 км для нанесения ударов вглубь территории России. Однако Госдеп не подтвердил разрешение на подобные действия.

    В МИД России заявили, что Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами.

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    21 ноября 2024, 11:02 • Новости дня
    Захарова допустила превращение Молдавии в базу для снабжения ВСУ

    Захарова: Молдавия при сближении с НАТО фактически станет логистической базой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Молдавии, стремясь к сближению с НАТО, фактически превращает страну в логистическую базу для снабжения вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что большинство граждан Молдавии выступают против сближения с НАТО, власти республики продолжают активно развивать партнерство с альянсом, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что для руководства Молдавии приоритетом является сохранение статуса доверенного партнера НАТО. Однако, по мнению политологов, такое сотрудничество может привести к тому, что Молдавия станет важной логистической базой для снабжения украинских военных.

    Ранее в августе временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах.

    Напомним, МИД России призвал Кишинев прекратить безответственные манипуляции с суверенитетом и безопасностью республики, которые зависят от нейтрального статуса.

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    20 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    СМИ Белоруссии сообщили о планах военного вторжения в республику

    Tекст: Александра Юдина

    За рубежом существует план военного вторжения в Белоруссию, который разрабатывался в течение нескольких лет, сообщает телеканал ОНТ.

    В заявлении канала говорится, что за рубежом уже несколько лет действует план, в котором подробно расписаны все роли и этапы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования стало известно, что данный план разрабатывался зарубежными силами, которые нацелены на дестабилизацию ситуации в стране и захват власти. В рамках этого плана уже были определены ключевые фигуры, которые должны взять на себя выполнение поставленных задач.

    ОНТ анонсировало выпуск фильма под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь». В фильме будут предоставлены дополнительные доказательства существования данного заговора и раскрыты детали плана и его участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией.

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