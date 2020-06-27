Взгляд
27 июня, суббота  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар - только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Москва словам не верит

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если союзник хочет большего суверенитета, то это его право. Вот только он не должен забывать о том, что суверенитет – это еще и суверенное право самим содержать собственную экономику и решать собственные социальные проблемы. Подробности...

В Конституцию заложили страховку для России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Хочется надеяться, что геополитическая буря за ближайшие четыре года если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Тогда Россия получит возможность вернуться к намеченному плану собственного спокойного поступательного развития, а «обнуление» так и останется просто страховкой. Подробности...
Обсуждение: 76 комментариев

Как выглядит дистанционное управление Украиной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На примере Нафтогаза можно на пальцах объяснить, во что именно выливается внешнее управление. Это не просто контроль над «своим сукиным сыном» для реализации геополитических задач метрополии – это реальная, ничем не прикрытая, распродажа страны и ее активов. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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              Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафик   27 июня 2020, 18:55
              Фото: REUTERS/Baz Ratner
              Текст: Андрей Резчиков

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              МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»?

              В субботу МИД России отреагировал на статью американской газеты New York Times (NYT) о том, что Россия якобы «тайно предлагала вознаграждения афганским боевикам» из движения «Талибан» (запрещено в РФ) за убийства американских и британских военнослужащих. На Смоленской площади назвали статью очередным фейком американского разведсообщества.

              «Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», – заметили в ведомстве.

              В МИДе указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане и плате боевикам «за проход транспортных караванов, откатам с контрактов на выполнение различных проектов, оплачиваемых американскими налогоплательщиками». Как предположили в ведомстве, подобные действия могут быть связаны с тем, что разведслужбам США «не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами». «Их чувства понятны – не хочется терять вышеупомянутые источники «левых» доходов», – сыронизировали в МИД.

              В статье New York Times со ссылкой на некие источники в американской разведке говорится, что награду талибам якобы предлагало «российское подразделение», которое стоит за «попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад». Нападению «должны были подвергаться военнослужащие международной коалиции в Афганистане, в том числе представители США и Великобритании». Таким образом Москва якобы стремилась помешать переговорам о перемирии США с «Талибаном». Информацию об этом удалось узнать в марте в ходе допросов талибов и других афганских боевиков, заявляет издание.

              В 2019 году в Афганистане погибли 20 американских военных. Но источникам газеты неизвестно, кто из них был убит ради вознаграждения. Как утверждает NYT, Белый дом уже несколько месяцев рассматривает варианты официального «ответа» Москве. В курсе ситуации находится президент США Дональд Трамп и Совет национальной безопасности. Вашингтон рассматривает варианты от отправки жалобы по дипломатическим каналам вплоть до введения новых санкций.

              Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно об обвинениях со стороны США. «Если кто-то их предъявит, мы ответим», – пообещал Песков американским журналистам.

              После публикации статьи в адрес российских дипломатов в США и Великобритании начали поступать угрозы. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.

              В экспертной среде сходятся во мнении, что США развязывают новую информационную войну против России. Доктор военных наук Константин Сивков назвал обвинения в адрес России полной чушью.

              «Если бы мы хотели вытеснить американцев путем вооружения талибов, мы бы поставляли оружие афганским боевикам. Тем более, что опознать, какое именно оружие и откуда оно пришло к талибам, было бы невозможно. Поэтому

              подобная публикация – глупая отработка, рассчитанная на примитивные мозги американского обывателя. Ее цель очень простая – представить Россию главным врагом США и на этой основе консолидировать разваливающуюся американскую нацию»,

              – пояснил Сивков газете ВЗГЛЯД.

              «В американском обществе огромные слои необразованного населения, которые верят всему, что им показывают по «ящику». В данном случае расчет сделан на то, чтобы настроить против Трампа низшие слои населения», – полагает эксперт.

              Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев уверен, что США начали использовать «Талибан» против России, как в свое время против СССР, о чем, например, наглядно рассказано в фильме «Рембо 3». На продажность талибов указывает тот факт, что после вторжения в страну международной коалиции они не трогали итальянский контингент, который платил им деньги. В результате сложилось впечатление, что эти районы страны безопасны. Но сменившие итальянцев французы, которые отказались платить талибам, начали нести потери.

              О давних тесных связях США с талибами говорит возросший поток наркотиков из Афганистана. «До вторжения США в Афганистан мак произрастал примерно на 40% сельскохозяйственных территорий страны. За то время, пока там находятся военные США, этот показатель возрос до 80%. Американцы помогли талибам взять наркотрафик под контроль», – говорит Перенджиев.

              Однако попытки поделить прибыльный бизнес с талибами привели к трениям и конфликтам, взрывам в Кабуле. Тем не менее в феврале в Дохе США подписали мирное соглашение с «Талибаном». «Все эти факты говорят о том, что США и талибы – сообщающиеся сосуды. При этом нет никаких фактов, что Россия каким-то боком имеет отношение к талибам», – подчеркивает эксперт.  

              Перенджиев убежден, что статья в New York Times продолжает антироссийскую истерию и свидетельствует о конфликте американцев с «Талибаном» из-за распределения доходов от наркотрафика.

              «Это попытка откреститься от талибов. Но США пытаются сделать это не просто так, а используя Россию. Это говорит о кризисе американской политики на Среднем Востоке и Центральной Азии, где США терпят фиаско. Очевидно, что это подготовка почвы для очередных санкций против России и создания повода для возможного срыва переговоров по продлению СНВ-3», – уверен Александр Перенджиев.

              Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко согласен, что США могут использовать подобные обвинения против России с целью сорвать переговоры по СНВ-3 и ввести еще более жесткие санкции.

              «Это спланированная в духе времен Третьего рейха информационная провокация, отрабатываемая в полном объеме американскими СМИ по рецепту Геббельса.

              Ее цель и задача – сместить акцент с происходящих внутри США массовых неповиновений, бунтов и мародерства», – пояснил Коротченко газете ВЗГЛЯД.

              По мнению эксперта, попытки обвинить Россию в провоцировании бунта чернокожего населения были бы обречены на провал, поэтому США решили «обвинить нас в том, что мы заказывали убийства американских военных, платя талибам».

              «Тем самым США срывают процесс мирного урегулирования в Афганистане», – считает Коротченко.

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