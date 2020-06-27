Российским дипломатам начали угрожать из-за статьи NYTimes об Афганистане

Утверждения New York Times о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение за убийства военных США в Афганистане, привели к угрозам в адрес российских дипломатов, сообщило посольство России в Вашингтоне.

Как заявили дипломаты, «безосновательные и анонимные обвинения» привели «к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», передает ТАСС.

Напомним, New York Times утверждает, что «российское подразделение», по мнению разведки США, якобы предлагало боевикам деньги за убийства военных из «сил коалиции в Афганистане».

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