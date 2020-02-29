США заключили мир с «Талибаном»

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение.

Церемония состоялась в субботу в Дохе, передает ТАСС.

После подписания документа Халилзад и Барадар пожали друг другу руки.

На церемонии госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «Талибан» должен выполнять свои обещания о разрыве связей с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Он также призвал «Талибан» поддержать борьбу с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в РФ).

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер пообещал, что Вашингтон «без колебаний» разорвет соглашение с движением «Талибан», если оно не будет выполнять взятые на себя обязательства.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, соглашение США с «Талибаном» приведет к запуску внутриафганских переговоров, которые «положат конец насилию и защитят права человека».

«НАТО приветствует объявление о значительных первых шагах в достижении мирного урегулирования в Афганистане», – заявил он, добавив, что Североатлантический альянс внесет коррективы, в том числе сократит свое присутствие.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, подписанное соглашение является важным первым шагом на пути к мирному процессу, в «основе которого лежат внутриафганские переговоры». Он призвал не упустить возможность «двигаться к миру».

«Евросоюз ожидает, что эти переговоры, проводимые самими афганцами и под их руководством, начнутся без промедления и будут направлены на достижение прочного мира, который мог бы создать условия безопасности и стабильности для всех афганцев», – подчеркнул Боррель.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала о готовности США пойти на соглашение с талибами.