Америка готова признать поражение в Афганистане

США объявили о готовности в следующую субботу подписать соглашение с «Талибаном», признав тем самым неудачу своих 18-летних попыток уничтожить его. Это должно открыть путь к прекращению войны в Афганистане и выводу из страны американских войск. Сможет ли Дональд Трамп и в самом деле уйти из Афганистана и смогут ли сами афганцы договориться о мирной жизни в своей стране после 40 лет войны?

Американская операция в Афганистане длится уже больше 18 лет. США не могут победить бывших правителей страны, талибов, а у «Талибана», контролирующего едва ли не большую часть страны, не хватает сил выгнать американцев из страны и взять Кабул. Барак Обама и Дональд Трамп обещали вывести войска из Афганистана, но американский контингент был всего лишь уменьшен. И вот сейчас впервые появляется возможность начать подготовку к окончанию американской оккупации.

Госсекретарь Майк Помпео объявил о том, что США готовятся к подписанию мирного соглашения с талибами 29 февраля. В «Талибане» подтвердили приближение исторической даты, а в Кабуле сообщили о том, что в ночь на субботу начинает действовать договоренность о снижении уровня насилия в стране, согласно которой талибы пообещали в течение недели не нападать на правительственные войска и американские базы. По истечении этой недели, если, конечно, не произойдет никакой провокации, как раз 29 февраля и будет подписано соглашение между США и «Талибаном». При подписании, по неофициальным пока данным, должны будут присутствовать и министры иностранных дел России, Евросоюза и Пакистана.

Само соглашение, ставшее результатом полуторагодовых переговоров американцев и талибов, было готово еще в прошлом августе. Но намеченная на 9 сентября встреча Трампа с афганским президентом Ашрафом Гани и руководством «Талибана» в Кэмп-Дэвиде в последний момент была отменена американским президентом. Формально из-за теракта в Кабуле, в котором среди прочих погиб один американский военнослужащий. Но по сути – из-за опасений, что соглашение не будет выполняться. Сейчас все готовы к подписанию и надеются на успех.

Что даст это соглашение? Во-первых, Штаты, по сути, признают свое поражение в войне, то есть признают «Талибан», который они пытались не просто свергнуть, но и уничтожить. Осенью 2001-го талибы оставили Кабул, но все эти годы они не признавали ни марионеточный кабульский режим, ни американскую оккупацию. Кабульские руководители, кстати, постепенно тоже стали без симпатии отзываться об американцах (например, бывший президент Карзай), но настаивать на выводе американских войск боятся, потому что понимают, что тут же будут свергнуты талибами.

Единой проамериканской власти в Кабуле нет – правит некий шаткий альянс из представителей разных кланов и народов.

Есть и пуштуны (большая часть которых все же на стороне «Талибана»), и представители таджиков и узбеков. Представление о поддержке, которую имеет нынешняя власть в афганском обществе, дают окончательные результаты президентских выборов, обнародованные в минувшую среду, хотя сами выборы состоялись еще в конце сентября.

Объявленный победителем президент Ашраф Гани получил 50,64% голосов, а уступивший ему глава правительства Абдулла Абдулла – 39%. Но 50% Гани – это всего лишь 923 тысячи, то есть в выборах участвовало меньше двух миллионов избирателей. Притом что в Афганистане, по примерным оценкам, сейчас проживает около 30 миллионов жителей, а значит, избирателей должно быть минимум на порядок больше, чем два миллиона.

Да и эти псевдовыборы не признают не только талибы, но и проигравшие кандидаты. Абдулла заявил о фальсификациях, его союзник генерал Абдул-Рашид Дустум говорил о готовности сформировать параллельное правительство, возмущался и получивший на выборах менее 4% бывший лидер моджахедов, воевавший еще с советскими войсками Гульбеддин Хекматияр. То есть в Кабуле нет единства, но есть страх перед соглашением США с талибами.

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Потому что соглашение открывает путь к прямым переговорам между «Талибаном» и кабульскими властями, которые взаимно не признают друг друга. Американцы обещают вывести часть войск (сократив контингент с 13 до 8,5 тыс.), а дальше будут действовать в зависимости от того, как будут продвигаться переговоры между правительством и талибами. Которые должны как-то договориться о будущем устройстве Афганистана, создании единого правительства и проведении выборов.

Сделать это будет очень сложно, не только потому, что талибы относятся к кабульской власти как к марионеткам, но и потому, что сама кабульская власть не едина, а представляет собой коалицию враждующих между собой представителей разных кланов и народов. Афганцы воюют между собой и с иностранными войсками уже 40 лет. Без иностранных войск Афганистан жил всего 12 лет из 40, но и большую часть этого времени мира не было. Ведь гражданская война началась еще до ввода советских войск и с тех пор практически не прекращалась.

Смогут ли афганцы договориться об условиях мирной жизни – создать единое центральное правительство, в котором будут представлены все? Или страна так и останется единой лишь на бумаге, а в реальности будет поделена на несколько враждующих между собой частей?

Очень многое зависит о того, действительно ли Трамп готов уйти из Афганистана. Потому что талибов не устроит никакой вариант длительного сохранения американского военного присутствия. Для них весь смысл соглашения с американцами состоит в том, чтобы зафиксировать если не точное время, то обязательство полного вывода американских войск после выполнения всех пунктов соглашения.

Трамп обещал уйти из Афганистана. И к моменту новых президентских выборов в ноябре он хочет продемонстрировать хотя бы частичное выполнение своих слов. Да, останутся еще восемь с лишним тысяч американцев, уже на втором сроке Трампу придется выводить и их. Иначе никакого правительства национального согласия и мира в Афганистане не будет: талибы не станут частью власти без полного вывода войск. Понятно, что Вашингтон сможет оттягивать этот момент, ссылаясь или на нарушение талибами (которые тоже не однородны) пунктов соглашения, или на недостижение согласия о новой власти между властями и «Талибаном». Но это невозможно делать бесконечно.

Если национальное примирение в Афганистане будет сорвано из-за нежелания американцев окончательно выводить свои войска, то возобновившаяся война может привести к переходу контроля над подавляющей частью страны в руки талибов. Остаться в осажденном Кабуле и на нескольких базах – совершенно не то будущее, которого хотел бы для американских военных Дональд Трамп. Ошибкой и преступлением была сама оккупация Афганистана, но вечно оставаться там точно невозможно. Потому что иначе для американцев все может закончиться катастрофой при поспешном выводе войск. У Трампа есть время для выполнения своего обещания.

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