Одного из главарей «Талибана» уничтожили в ходе рейда ВВС Афганистана

Один из главарей отрядов радикального движения «Талибан» (запрещено в России), действующих в северных районах Афганистана, был ликвидирован в ходе рейда боевых самолетов ВВС страны, сообщают местные СМИ.

Афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление представителя министерства обороны исламской республики сообщает, что «главарь отрядов «Талибан» на северо-востоке страны был ликвидирован в результате удара с воздуха афганскими ВВС в провинции Кундуз», передает ТАСС.

Главарь боевиков по имени Махибулла был уничтожен в ходе его передвижения в уезде Имам-Саиб. Махибулла, по данным афганского оборонного ведомства, являлся гражданином Пакистана.

Минобороны Афганистана не привело подробностей спецоперации.

Ранее при подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США. Ответственность взяла на себя группировка «Талибан».