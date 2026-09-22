Мирошник назвал Украину внеправовой зоной из-за борьбы силовиков

Tекст: Катерина Туманова

«Украина сегодня – это серая зона, криминальная клоака. Это внеправовая территория. И там идет борьба между силовыми ведомствами, которые приобрели достаточно серьезные мускулы и которые воюют за свои доходы», – заявил он ТАСС.

По словам Мирошника, противостояние между спецслужбами не связано с политическим курсом страны.

В конце августа в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Рядом с кабинетом врио главы СБУ Александра Поклада 4 сентября прогремел взрыв.



