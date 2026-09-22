Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Ким Чен Ын понаблюдал за испытаниями нового оружия КНДР
Главное ракетное управление Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) 20 сентября провело успешное испытание нового оружия, имеющего большое значение для развития технологий систем вооружения.
«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи и председатель Государственного комитета по делам КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями. Он заявил, что это испытание является демонстрацией передовых технологий национальной обороны и явной демонстрацией модернизации вооруженных сил», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Приобретение таких технологий, сказал Ким Чен Ын, имеет огромное значение для боеготовности страны и перспективного развития вооруженных сил. Он заверил, что противники без объяснений поймут, что такая модернизация означает с точки зрения военных технологий.
Глава страны заверил, что новое оружие станет «неодолимой силой» и «неизлечимой головной болью» для противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота. Сеул сообщил 20 сентября о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря. КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке военного конфликта с республикой.