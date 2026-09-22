Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Главы МИД Турции, Саудовской Аравии, Египта и Пакистана встретились на ГА ООН
Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии провели совместную встречу в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.
«Глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие в шестой встрече министров иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии», – говорится в официальном сообщении турецкого МИД, передает РИА «Новости».
Переговоры прошли в рамках консультационного формата четырех стран. Предыдущая, четвертая встреча министров в подобном составе состоялась 21 июня в Каире.
Кроме того, Фидан провел отдельную координационную встречу с главами МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании.
В прошлом месяце Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили пакт о создании военного союза.
Эти страны договорились считать вооруженное нападение на одну из них агрессией против всех участников договора.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи публично прокомментировал новое оборонное соглашение трех государств.