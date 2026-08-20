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Пхеньян осуществил пуск десяти баллистических ракет в сторону Японского моря
Вооруженные силы КНДР выпустили из окрестностей Пхеньяна около десяти баллистических ракет малой дальности, которые упали вне исключительной экономической зоны Японии.
Военные Северной Кореи осуществили запуск около десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, передает РИА «Новости».
Ранее японская служба безопасности на море сообщила о вероятном старте снаряда, который вскоре завершил полет. По информации телеканала NHK, объект упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
«КНДР произвела запуск около 10 баллистических ракет малой дальности из окрестностей Пхеньяна», – говорится в заявлении южнокорейского Объединенного командования начальников штабов.
Ранеев четверг служба безопасности на море Японии зафиксировала падение запущенной Северной Кореей ракеты.
Неделей ранее Пхеньян осуществил пуск баллистического снаряда в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.
Весной южнокорейские военные заметили полет примерно десяти баллистических ракет из района Сунан.