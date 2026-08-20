В Японии заявили о падении баллистической ракеты КНДР

Служба безопасности Японии зафиксировала падение запущенной КНДР ракеты

Tекст: Мария Иванова

Предполагаемая баллистическая ракета, запуск которой осуществила Северная Корея, завершила свой полет, передает РИА «Новости».

Японские военные оперативно отреагировали на инцидент и выпустили предупреждение для мореплавателей.

«Как сообщило министерство обороны, выпущенная ранее КНДР, предположительно, баллистическая ракета, вероятно, уже упала. Призываем суда следить за информацией, а при обнаружении упавших обломков, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», – говорится в официальном заявлении.

Незадолго до этого японские специалисты зафиксировали сам факт старта. Ведомство продолжает анализировать траекторию полета и точное место приземления возможных фрагментов снаряда.

Ранее в четверг японская служба безопасности на море зафиксировала военную активность со стороны Пхеньяна.

До этого японское военное ведомство направило официальный протест КНДР в связи с очередным испытанием баллистического вооружения.

Весной береговая охрана Японии также заявляла о падении северокорейской ракеты.