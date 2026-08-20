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В Японии заявили о падении баллистической ракеты КНДР
Служба безопасности Японии зафиксировала падение запущенной КНДР ракеты
Запущенная Северной Кореей баллистическая ракета предположительно упала в море, в связи с чем экипажам проходящих судов предписано соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам, сообщила служба безопасности на море Японии.
Предполагаемая баллистическая ракета, запуск которой осуществила Северная Корея, завершила свой полет, передает РИА «Новости».
Японские военные оперативно отреагировали на инцидент и выпустили предупреждение для мореплавателей.
«Как сообщило министерство обороны, выпущенная ранее КНДР, предположительно, баллистическая ракета, вероятно, уже упала. Призываем суда следить за информацией, а при обнаружении упавших обломков, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», – говорится в официальном заявлении.
Незадолго до этого японские специалисты зафиксировали сам факт старта. Ведомство продолжает анализировать траекторию полета и точное место приземления возможных фрагментов снаряда.
Ранее в четверг японская служба безопасности на море зафиксировала военную активность со стороны Пхеньяна.
До этого японское военное ведомство направило официальный протест КНДР в связи с очередным испытанием баллистического вооружения.
Весной береговая охрана Японии также заявляла о падении северокорейской ракеты.