Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Лула да Силва проголосовал на выборах президента Бразилии
Президент Бразилии Лула да Силва проголосовал на выборах главы государства
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проголосовал на выборах главы государства в штате Сан-Паулу, сообщает CNN Brasil.
Лидер Бразилии прибыл на избирательный участок в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу около 09:00 по местному времени (15:00 мск), передает ТАСС.
На участок он пришел в соломенной шляпе, которая стала неизменным атрибутом его избирательной кампании, проходившей под лозунгом «Бразилия готова к большему». Вместе с президентом проголосовал кандидат в вице-президенты Жералду Алкмин.
В воскресенье в Бразилии проходят всеобщие выборы. Граждане выбирают президента, губернаторов штатов, треть сенаторов, депутатов федерального парламента и региональных заксобраний. Основным конкурентом Лулы да Силвы выступает кандидат от правых сил сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, который уже отдал свой голос.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат от правых сил сенатор Флавиу Болсонару проголосовал на выборах президента Бразилии.
В тот же день сообщалось, что Лула да Силва опередил Болсонару по популярности перед выборами.
В пятницу президент Бразилии рассказал о планах дожить до 120 лет.