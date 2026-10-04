Лула да Силва проголосовал на выборах президента Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва проголосовал на выборах главы государства

Tекст: Вера Басилая

Лидер Бразилии прибыл на избирательный участок в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу около 09:00 по местному времени (15:00 мск), передает ТАСС.

На участок он пришел в соломенной шляпе, которая стала неизменным атрибутом его избирательной кампании, проходившей под лозунгом «Бразилия готова к большему». Вместе с президентом проголосовал кандидат в вице-президенты Жералду Алкмин.

В воскресенье в Бразилии проходят всеобщие выборы. Граждане выбирают президента, губернаторов штатов, треть сенаторов, депутатов федерального парламента и региональных заксобраний. Основным конкурентом Лулы да Силвы выступает кандидат от правых сил сенатор Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару, который уже отдал свой голос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кандидат от правых сил сенатор Флавиу Болсонару проголосовал на выборах президента Бразилии.

В тот же день сообщалось, что Лула да Силва опередил Болсонару по популярности перед выборами.

В пятницу президент Бразилии рассказал о планах дожить до 120 лет.