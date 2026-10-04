Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Пекарня «Машенька» решила подготовить новый набор ко дню рождения Путина
Пекарня «Машенька» решила запустить новый набор ко дню рождения Путина
Подмосковная пекарня «Машенька» выпустит новый набор пирогов в честь дня рождения президента России Владимира Путина, рассказал бизнесмен Денис Максимов.
Денис Максимов, обратившийся к главе государства на прямой линии 2025 года, сообщил, что сет смогут попробовать все желающие, передает «Газета.Ru».
«В наборе будет все то же самое, что пробовал президент – пирожки с картошкой, с капустой, сочники, ватрушка, слойка с клубникой, с вишней, хлебушек бородинский и чиабатта», – рассказал Максимов. Он добавил, что набор будет упакован в крафтовый пакет, а не в корзину, что сделает его дешевле.
Предприниматель также отметил, что набор «Президентский» пользуется популярностью у чиновников и руководителей крупных финансовых структур. Кроме того, пекарня открыла новую точку в лесопарке «Спутник» в Щелково в формате кафе-пекарни с обслуживанием столов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе владелец пекарни «Машенька» раскрыл секрет создания вкусной выпечки.
В том же месяце он заявил о расширении меню после заказа из США.
В январе власти Подмосковья предложили меры поддержки пекарне «Машенька».