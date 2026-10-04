Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя

Tекст: Ольга Иванова

В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область один мирный житель погиб и еще один получил ранения, передает РИА «Новости». Инциденты зафиксированы в нескольких населенных пунктах региона.

«Шесть муниципалитетов атакованы ВСУ. Погиб мирный житель, еще один получил ранения», – говорится в сообщении оперативного штаба региона.

В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа дрон ударил по грузовику. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте, автомобиль сгорел. В Грайвороне беспилотник атаковал легковую машину, в результате чего мужчина получил осколочные ранения ног, кисти и головы. Пострадавшему оказывают помощь в местной больнице.

Повреждения также зафиксированы в Белгороде, селах Замостье, Новая Таволжанка, Посохово и Никольское. Кроме того, пострадал участок автодороги Ракитное – Бобрава в Ракитянском округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Грайворонском округе при детонации вражеского беспилотника погиб один мирный житель.

Из-за удара украинского дрона по автомобилю в селе Ржевка скончался мужчина.

В начале прошлого месяца жертвами налета беспилотников на Борисовский округ стали два человека.