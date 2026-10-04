Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя
В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область один мирный житель погиб, еще один получил тяжелые осколочные ранения.
В результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область один мирный житель погиб и еще один получил ранения, передает РИА «Новости». Инциденты зафиксированы в нескольких населенных пунктах региона.
«Шесть муниципалитетов атакованы ВСУ. Погиб мирный житель, еще один получил ранения», – говорится в сообщении оперативного штаба региона.
В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа дрон ударил по грузовику. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте, автомобиль сгорел. В Грайвороне беспилотник атаковал легковую машину, в результате чего мужчина получил осколочные ранения ног, кисти и головы. Пострадавшему оказывают помощь в местной больнице.
Повреждения также зафиксированы в Белгороде, селах Замостье, Новая Таволжанка, Посохово и Никольское. Кроме того, пострадал участок автодороги Ракитное – Бобрава в Ракитянском округе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Грайворонском округе при детонации вражеского беспилотника погиб один мирный житель.
Из-за удара украинского дрона по автомобилю в селе Ржевка скончался мужчина.
В начале прошлого месяца жертвами налета беспилотников на Борисовский округ стали два человека.