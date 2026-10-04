Военная техника появилась на улицах Рио-де-Жанейро в день выборов

Tекст: Ольга Иванова

Подразделения регулярной армии и бронемашины передвигаются по западным районам бразильского мегаполиса, передает ТАСС. Появление солдат сухопутных сил вместо привычной военной полиции вызвало удивление у жителей, хотя привлечение вооруженных сил к охране выборов разрешено законом.

«Подобного масштаба военного присутствия на улицах не фиксировалось даже в ходе крайне напряженной кампании 2022 года», – рассказал агентству один из горожан. По его словам, тогда противостояние Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Жаира Болсонару достигло апогея.

Электорат на западе Рио-де-Жанейро традиционно поддерживает правого кандидата Флавиу Болсонару. Основная борьба за пост президента развернулась между ним и Лулой да Силвой. Согласно опросам, в первом туре Лула да Силва имеет минимальное преимущество в два-три процентных пункта, а во втором возможна техническая ничья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проголосовал на выборах в штате Сан-Паулу.

Его основной соперник Флавиу Болсонару исполнил свой гражданский долг в Рио-де-Жанейро.

По результатам предвыборных опросов Лула да Силва опережает оппонента по популярности.