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Власти Японии сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР
Морская охрана Японии предупредила суда о пуске северокорейской ракеты
Пхеньян произвел пуск предполагаемой баллистической ракеты, в связи с чем экипажам морских судов рекомендовано соблюдать осторожность из-за угрозы падения обломков.
Очередное ракетное испытание состоялось на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».
Японская служба безопасности на море оперативно зафиксировала военную активность со стороны Пхеньяна.
Ведомство незамедлительно распространило официальное предупреждение для экипажей гражданских судов, находящихся в регионе. Моряков попросили соблюдать максимальную осторожность из-за угрозы падения фрагментов запущенного снаряда.
«Как сообщило министерство обороны, со стороны КНДР был проведен пуск, предположительно, баллистической ракеты. Призываем суда следить за информацией, а при обнаружении упавших обломков, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», – говорится в заявлении японской морской охраны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.
В апреле береговая охрана Японии заявила о пуске аналогичного снаряда.