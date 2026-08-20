Власти Японии сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР

Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД

Tекст: Дарья Григоренко

«Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

«Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.