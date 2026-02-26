Ким Чен Ын заявил о возможности краха Южной Кореи при угрозах КНДР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в докладе на IX съезде Трудовой партии Кореи не исключил вероятность полного краха Южной Кореи, если та будет угрожать безопасности КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил: «Если беспорядочные действия Южной Кореи, совершаемые у порога ядерного государства, будут признаны наносящими ущерб нашей среде безопасности, мы можем начать произвольные действия. В продолжение этих действий нельзя исключать возможность полного краха Южной Кореи».

Ранее стало известно, что с 9 по 19 марта Южная Корея и США планируют провести ежегодные совместные весенние военные учения. Эти мероприятия проходят на фоне усилий Сеула по возвращению оперативного контроля над военными войсками в военное время от Вашингтона.

Кроме того, в четверг морская пехота Республики Корея провела учебные стрельбы с самоходными артиллерийскими установками K9 «Тандер» над Желтым морем вблизи северной разграничительной линии – морской демаркационной линии, разделяющей КНДР и Южную Корею.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен публично осудил военную и пропагандистскую линию прежней администрации по отношению к Северной Корее, подчеркнув важность диалога. При этом, он заявил, что у КНДР есть ресурсы поддерживать свой режим и производить ракеты, способные достичь территории США.

А посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев отметил, что появление у Южной Кореи атомной подводной лодки может осложнить процесс снижения напряженности и примирения на Корейском полуострове.