Tекст: Алексей Дегтярёв

«У них с провизией по ходу проблемы, мало БК встречали у уничтоженных противников. Прямо по одному, по два магазина, и то мало патронов. С логистикой по ходу у них проблемы», – рассказал Каймыров РИА «Новости».

По словам сержанта, при зачистке Марьевки российские подразделения продвигались вперед малыми группами. Он добавил, что ранее на захваченных позициях украинской армии находили значительные запасы, но сейчас ситуация изменилась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Марьевка в ДНР несколько дней назад.

Штурмовые подразделения группировки «Центр» применили нестандартную тактику в ходе этих боев.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о возможности вклинивания российских сил в оборону противника на данном участке.