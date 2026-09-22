Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
В МВД предупредили о схеме мошенников с онлайн-курсами
Злоумышленники начали обманывать россиян, предлагая им оплатить несуществующие онлайн-курсы через поддельные объявления в популярных мессенджерах, говорится в материалах МВД.
Злоумышленники создают поддельные объявления о наборе на курсы дополнительного профессионального образования в различных сообществах мессенджеров, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
Для получения подробностей потенциальным ученикам предлагают связаться с куратором.
Впоследствии с жертвой связывается человек, представляющийся «помощником директора академии». Он отправляет программу обучения, просит заполнить анкету, а также готовит фиктивный договор и выставляет счет на оплату.
Для хищения средств аферисты заявляют о временной недоступности оплаты через сайт из-за технических работ. Жертвам предлагают перевести деньги по реквизитам бухгалтера, чтобы якобы сохранить скидку и место в учебной группе. После перевода средств мошенники прекращают общение.
В МВД России настоятельно рекомендуют гражданам тщательно изучать условия образовательных программ. Ведомство советует вести все переговоры и заключать договоры исключительно через официальные контакты организаций и их платформы обратной связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дистанционные злоумышленники начали задействовать комбинированные схемы обмана граждан.
В МВД посоветовали россиянам отказываться от перевода денег за услуги на личные банковские карты.
В прошлом году аферисты предлагали жертвам пройти фальшивые обучающие курсы от лица IT-специалистов.