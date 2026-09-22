Экс-сотрудник СБУ назвал неприязнь причиной войн спецслужб Украины

Tекст: Катерина Туманова

Прозоров заявил, что противостояние украинских спецслужб началось в 2014 году из-за передела сфер влияния в торговле оружием.

«Когда сотрудники СБУ в центре Киева похитили Дениса Киреева, который был членом переговорной группы, и буквально через несколько минут его выбросили застреленным в центре Киева», – описал он ТАСС пик конфликта в марте 2022 года.

Прозоров отметил, что убитый переговорщик Киреев являлся кадровым сотрудником ГУР и близким другом главы офиса Владимира Зеленского, бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Похищением руководил Александр Поклад, который якобы лично застрелил пленника.

«Поэтому между Покладом и Будановым не просто корпоративная война, у них личная вражда, замешанная на крови», – сказал он.

Прозоров добавил, что западные кураторы способны лишь временно приглушить вражду, однако окончательное примирение невозможно из-за слишком тяжелых взаимных потерь.



