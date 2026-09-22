Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Экс-сотрудник СБУ раскрыл причину кровавой вражды украинских спецслужб
Экс-сотрудник СБУ назвал неприязнь причиной войн спецслужб Украины
Противостояние между Главным управлением разведки (ГУР) и Службой безопасности Украины (СБУ) носит личный характер и не прекратится из-за больших потерь с обеих сторон, заявил экс-сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований UkrLeaks Василий Прозоров.
Прозоров заявил, что противостояние украинских спецслужб началось в 2014 году из-за передела сфер влияния в торговле оружием.
«Когда сотрудники СБУ в центре Киева похитили Дениса Киреева, который был членом переговорной группы, и буквально через несколько минут его выбросили застреленным в центре Киева», – описал он ТАСС пик конфликта в марте 2022 года.
Прозоров отметил, что убитый переговорщик Киреев являлся кадровым сотрудником ГУР и близким другом главы офиса Владимира Зеленского, бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
Похищением руководил Александр Поклад, который якобы лично застрелил пленника.
«Поэтому между Покладом и Будановым не просто корпоративная война, у них личная вражда, замешанная на крови», – сказал он.
Прозоров добавил, что западные кураторы способны лишь временно приглушить вражду, однако окончательное примирение невозможно из-за слишком тяжелых взаимных потерь.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ