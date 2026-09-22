Tекст: Катерина Туманова

«Возгорание на Нерюнгринской ГРЭС ликвидировано. В настоящее время ведётся устранение последствий», – сказано в Max-канале Оперштаба.

Там уточнили, что бригадой скорой помощи в Нерюнгринскую ЦРБ был доставлен и госпитализирован мужчина с отравлением угарным газом.

«Ему оказана вся необходимая медицинская помощь в полном объёме. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», – сообщили в Минздраве республики.

В пресс-службе НГРЭС (входит в Дальневосточную генерирующую компанию) сообщили, что ограничений по теплоснабжению и электроэнергии в Нерюнгринском районе нет.

«В настоящее время в Нерюнгринском районе не зарегистрировано ограничений по теплоснабжению и электроэнергии. Электростанция функционирует в штатном режиме», – сказали там ТАСС.

Ранее сообщалось, что при пожаре на Нерюнгринской ГРЭС пострадал сотрудник.

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