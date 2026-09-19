ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Марьевку и Гулево в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии около Белозерского, Дружковки, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 410 военнослужащих, пять бронемашин и три самоходные артиллерийские установки.

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленую Диброву в Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Манвеловки, Малиновки, Коломийцев Днепропетровской области, Петропавловского и Общего Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Базалиевки, Березовки, Червоного Оскола Харьковской области и Рубцов ДНР.

Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у пунктов Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шабельковки ДНР.

Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР.

Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

До этого они освободили харьковскую Ольховатку.