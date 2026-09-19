Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки
ВС России применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки
Российские штурмовики группировки «Центр» применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки, застав противника врасплох скоординированными ударами с земли и воздуха, сообщили в Минобороны России.
Российские войска группировки «Центр» при освобождении Гулево и Марьевки применили нестандартные действия штурмовых подразделений, передает РИА «Новости». Противник не знал, откуда идет огонь.
«В ходе освобождения двух населенных пунктов командирами 30-й и 35-й мотострелковых бригад группировки были разработаны нестандартные сценарии действия штурмовых подразделений», – говорится в сообщении военного ведомства.
При помощи расчетов беспилотных систем и артиллерии штурмовики уничтожили огневые точки и пункты наблюдения на подходе к селам. Затем с разных флангов при поддержке ударных дронов они продвинулись на окраины и зачистили оба населенных пункта.
Давление на боевиков велось с земли и с воздуха, что не позволяло им понять направление удара. Освобождение сел позволило улучшить положение на линии соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на добропольском направлении.
Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Марьевка и Гулево в Донецкой народной республике.
Бойцы группировки «Север» провели полную зачистку Малой Волчьей от остатков сил противника.
До этого Вооруженные силы России нанесли удары по окруженным украинским формированиям в Харьковской области.