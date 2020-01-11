При подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США

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11 января, суббота | Последнее обновление — 18:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине раскрыли детали диалога пилота Boeing с аэропортом
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2019-й стал годом демографического парадокса
В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Жителям хрущевок есть чем гордиться
Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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Партия IT-миллионеров отстала от жизни
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По составу участников, и по манифесту «партия айтишников» она же Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. Нет ни одной причины, почему молодежь будет голосовать за миллионера, «запустившего три донатные игрухи». Подробности...
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В Иране в американцев будет стрелять каждый куст
Герман Садулаев, писатель, публицист
Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
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Австралию охватили неукротимые лесные пожары
Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов СШАПодробности...
Как планета встретила новый, 2020 год
Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планетыПодробности...
Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
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