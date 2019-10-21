США вывели из Афганистана 2 тыс. военных

Соединенные Штаты вывели из Афганистана 2 тыс. военнослужащих, утверждают западные СМИ.

Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Министр обороны США Марк Эспер заявлял, что Пентагон может уменьшить военное присутствие в этой стране до 8,6 тыс. человек без ущерба для действий против запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство*».

Ранее сообщалось, что на границе Афганистана и Таджикистана скопилось несколько тысяч боевиков.