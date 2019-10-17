На афгано-таджикской границе собрались тысячи боевиков

На границе Афганистана и Таджикистана скопилось несколько тысяч боевиков, сообщил председатель координационной службы Совет командующих пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов.

«Наиболее сложная обстановка, по оценке руководителей пограничных ведомств, складывается сегодня на таджикско-афганской границе. Туда [в Афганистан] в последнее время прибыло большое количество боевиков – талибы и представители «Исламского государства*» (обе организации запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД). На сегодняшний день, по нашим оценкам, там сосредоточено порядка 8 тыс. боевиков», – отметил Манилов, передает ТАСС.

В августе президент США Дональд Трамп призвал Россию «вступить в битву» в Афганистане.