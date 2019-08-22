Трамп позвал Россию в Афганистан

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что расположенные рядом с Афганистаном страны, включая Россию, Иран, Ирак и Турцию, «в определенный момент должны будут вступить в битву» и «активизировать борьбу» с террористической группировкой «Исламское государство*» (запрещена в России).

Отвечая на вопрос об активизации боевиков в Афганистане Трамп выразил мнение, что «в определенный момент Россия, Афганистан, Иран, Ирак, Турция должны будут тоже вступить в битву» и активизировать борьбу с (запрещенной в РФ террористической группировкой) «Исламское государство*», потому что войска США покинут регион, передает ТАСС.

«В определенный момент все эти страны, рядом с которыми присутствует ИГ* (запрещена в России), должны будут сражаться с ней», – заявил президент США Reuters.

«Среди этих стран Россия и Иран, и Турция, и Ирак, и Афганистан, и Пакистан, и Индия», – добавил Трамп. «Индия находится прямо там, она не сражается с ней (запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»), Пакистан находится рядом, но они сражаются с ней очень мало, это несправедливо», – сказал Трамп.

Накануне Трамп назвал Афганистан «Гарвардом для террористов».

В минувшую пятницу стало известно, что Трамп созвал совещание для обсуждения с представителями своей администрации вывода войск США из Афганистана.

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