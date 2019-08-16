Трамп запланировал обсуждение вывода войск из Афганистана

Президент США Дональд Трамп обсудит поэтапный вывод войск из Афганистана с вице-президентом Майклом Пенсом, госсекретарем Майклом Помпео и советниками по вопросам национальной безопасности.

На совещании рассмотрят итоги работы спецпредставителя США по Афганистану Залмая Хализада, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Администрация США ставит условием для вывода военных прекращение огня талибами, переговоры с правительством страны и разрыв с «Аль-Каидой» (Запрещена в России).

В конце июля в Кабуле, в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха погибли 20, пострадали 50 человек.