В Афганистане 20 человек погибли при нападении на офис кандидата в премьеры

В Кабуле в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха погибли 20, пострадали 50 человек, сообщили местные СМИ.

Как передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими, во время атаки в офисе Салеха находились его помощники, передает РИА «Новости». Сообщается также, что нападавших было четверо.

Напомним, в марте при взрыве в Кабуле во время Ноуруза погибли шесть человек.