При взрыве в Кабуле во время Ноуруза погибли шесть человек

В результате взрыва в Кабуле во время празднования Ноуруза – наступления весны и нового года – погибли шесть человек, еще 23 человека получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Афганистана.

По данным агентства Синьхуа, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, передает ТАСС.

Вместе с тем, телеканал Tolo News со ссылкой на данные очевидцев сообщает, что Кабул подвергся ракетному обстрелу. «Очевидцы взрыва... заявили, что это связано с ракетным ударом», – сообщает телеканал в Twitter.

Агентство Пажвак, в свою очередь, сообщило о трех ракетах, выпущенных по району, передает РИА «Новости».

Ноуруз – праздник, знаменующий начало нового года и наступление дня весеннего равноденствия. Ежегодно его отмечают в среднем порядка 300 млн человек в различных странах Средней Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Балкан.